Argentan. "La nuit du cerf", un spectacle de cirque qui raconte une histoire

Attention, c'est du lourd : ils se sont produits dans le spectacle Pippin à Broadway, à New-York, en 2013. Puis, à leur retour en France, ils ont créé Elephant in the room. La compagnie Le cirque Le Roux a joué ce spectacle dans une dizaine de pays, dont trois ans à Bobino à Paris, devant quelque cinquante mille spectateurs.

Puis, c'est en résidence au Quai des Arts, à Argentan, qu'ils ont initié le second opus de leur diptyque La nuit du cerf, intitulé A deer in the Headlights, qu'ils viennent désormais présenter... au Quai des Arts. Il s'agit d'une création originale inspirée de faits divers, intrigue à la fois comique, étrange et déroutante : l'histoire d'une famille réunie pour des obsèques, entre règlements de comptes, pleurs, danses et dérapages. Une galerie de personnages étonnants joués par six artistes circassiens virtuoses, entre équilibres, mains à mains, voltige, cadre aérien ou fil de fer. Pour un hommage au cinéma, au cirque actuel, à l'humanité...

Samedi 19 février, 20 heures, Quai des Arts, réservation : quaidesarts.fr.