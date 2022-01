Bonne table à Rouen. Pokawa s'est installé près du Gros-Horloge

C'est une spécialité hawaïenne désormais bien connue à Rouen. Une nouvelle enseigne dédiée aux poké bowls s'est installée en début d'année, à deux pas du Gros-Horloge. Son nom : Pokawa. "Nous avons la particularité de proposer des recettes qui changent régulièrement, avec toujours des produits de saison", souligne Camille Rochette, responsable multisites de l'enseigne. Surtout, alors que nous sommes en plein dans l'hiver, "nous avons une offre de poké chaude, avec aussi des soupes et des boissons chaudes". L'été donnera ensuite l'occasion de proposer des produits frais, comme des glaces.

Des produits frais et préparés sur place

Niché à l'entrée de la charmante rue Massacre, le restaurant est visible avec ses couleurs bleues. À l'intérieur, une décoration chaleureuse et naturelle, avec beaucoup de bois : "C'est un peu comme dans une cabane de pêcheur", indique Camille Rochette, épaulée sur place par Mélanie Loison, la responsable des lieux, et Vivan Lemeunier, assistant manager. Au total, sept personnes travaillent dans l'établissement. Pour prendre la commande, trois bornes sont installées dès l'entrée "et conçues par une entreprise française", annonce Mélanie Loison.

Un poké chaud pour l'hiver.

Du local pour la technologie et des produits frais dans le bol : "Tous nos produits sont livrés le matin, nous ne travaillons qu'avec des produits frais et préparés directement sur place, en cuisine", insiste Camille Rochette. Ça se ressent d'ailleurs à la dégustation, avec l'un des bowls confectionnés pour l'hiver proposant une base de riz noir et de quinoa avec des falafels, des brocolis croquants et de la butternut. Le tout est savoureux et généreusement servi. Il existe d'ailleurs plusieurs tailles de bowls, selon son appétit. Avec une boisson et un dessert, en l'occurrence un moelleux au chocolat très gourmand, l'addition atteint 16 euros. une adresse idéale pour déjeuner rapidement mais sainement.

Pratique. 1 rue Massacre à Rouen. Ouvert tous les jours de 11h à 22h30.