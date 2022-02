Flers. "Le cri des insectes", promenade onirique au pays du peuple de l'herbe

La rencontre d'une écriture musicale libre et d'un univers dessiné. À travers le jazz et la manipulation de papiers découpés et d'objets, cinq musiciens et une plasticienne vont vous plonger dans un univers onirique et troublant, où les insectes rencontrent peu à peu un monde humain qui n'a de cesse de se transformer et de les transformer.

Ce spectacle évoque des préoccupations liées au vivant et à la place de l'être humain vis-à-vis de ces petites créatures apparemment monstrueuses qui cohabitent avec lui. Il s'agit d'un jeu entre fascination et inquiétude intérieure, attirance et répulsion, tant dans l'image que dans le son développé par l'orchestre. À cet endroit, est interrogé le rapport à l'autre, à la différence, à l'étrange, l'inconnu… Les six artistes ont cherché les points communs qui forment la rencontre. La poésie qui s'en dégage se situe quelque part entre la candeur enfantine et l'étrangeté de l'univers des rêves.

Dimanche 27 février à 16 heures, au Forum de Flers, à partir de six ans. Réservation sur scènenationale61.fr.