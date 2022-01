Fécamp. Travaux, patrimoine, politique… La maire fait le point sur 2022

À l'occasion de la nouvelle année 2022, tour d'horizon de ce qui attend les habitants de Fécamp avec Marie-Agnès Poussier-Winsback, maire et présidente de la communauté d'agglomération.

La presqu'île

Une réflexion est en cours entre la Ville, le Département et la Chambre de commerce sur l'aménagement de cet espace. "Comment faire cohabiter l'ensemble des activités : un musée, des restaurants, des commerçants, une criée et, demain, un hôtel-thalasso ? Les circulations doivent être questionnées, les flux de camions, de voitures, de piétons, de vélo, etc." Un recours est toujours en cours au sujet du projet de l'hôtel-thalasso. La base de maintenance des éoliennes sera quant à elle inaugurée en février.

Sur le plateau Saint-Jacques

Les travaux de la salle polyvalente Anquetil accumulent du retard. "Nous espérons une inauguration cette année", indique Marie-Agnès Poussier-Winsback. Pour la future caserne des pompiers, un architecte a été retenu par le Service départemental d'incendie et de secours. Les travaux devraient débuter à l'été 2023, mais les aménagements préalables seront nécessaires sur ce terrain, actuellement occupé par des pratiquants de pétanque. Le permis de construire pour un futur boulodrome devrait être déposé en 2022. Il sera situé sur l'ancien terrain d'éducation canine, près de Woody Park.

La mâture

Le permis de construire du futur casino, situé à la place de l'ancienne maison des douanes, chaussée Gayant, devrait être délivré d'ici le mois de juin. La construction débutera début 2023.

En centre-ville

La démolition de l'ancienne école d'infirmières devrait intervenir au second semestre. "Cela va donner et ouvrir une perspective sur l'abbaye et permettre de re-paysager tous ces espaces", précise la maire, qui reconnaît qu'il y a peu d'arbres en centre-ville. L'aménagement du bâtiment de l'espace Jules Ferry devrait s'achever également. Les travaux d'aménagement du bâtiment de La Poste en appartements se terminent. Les premiers travaux de désamiantage ont débuté dans l'ex-Monoprix.

Au Ramponneau

Des aménagements vont démarrer en 2022 dans l'ancienne école Alphonse-Allais afin d'y regrouper, à terme, des centres de loisirs, la bibliothèque et la ludothèque.

Patrimoine

La Ville attend toujours un rapport d'expertise à la suite des sondages menés à la chapelle Notre-Dame-de-Salut, pour lancer le recrutement d'un architecte. "Toutes les autres pièces sont prêtes, ce qui permet d'envisager une première tranche de travaux en 2022."

Concernant l'église Saint-Etienne, les travaux de restauration des 22 vitraux, votés en septembre, démarreront cette année. Une expertise est par ailleurs en cours pour voir si l'édifice peut rouvrir au public après les récentes chutes de pierre.

Enfin, la Ville souhaite lancer une étude pour valoriser le potentiel de son histoire médiévale. "Aujourd'hui, notre image est exclusivement liée au patrimoine maritime, alors que notre histoire a débuté bien avant", constate Marie-Agnès Poussier-Winsback. Abbaye, palais des ducs Richard, remparts… "Sur le plan économique, cela peut être un enjeu, c'est ce que nous souhaitons vérifier avec cette étude. Sur le plan urbanistique, ce serait également intéressant d'avoir un lien entre le port et ce quartier qui a tous les atouts pour être valorisé."

Tourisme

L'année sera marquée par Fécamp Grand'Escale, premier rendez-vous de grands voiliers à Fécamp. "Une grande fête populaire, dans l'esprit des lieux. Ces événements sont essentiels en termes d'attractivité. Les retombées économiques se font à l'instant T, mais aussi dans l'avenir, les gens reviennent ou viennent découvrir."