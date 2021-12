Fécamp. Fécamp : l'hôtel-thalasso ne convainc pas tout le monde

C'est l'un des grands projets pour réhabiliter la presqu'île de Fécamp (Seine-Maritime) : la construction d'un hôtel-thalasso en prolongement du musée et des boucanes à côté de l'usine de maintenance des éoliennes (pas encore construite). Mais le projet ne fait pas l'unanimité.

Le permis de construire de l'hôtel-thalasso a été validé fin juillet 2019. Depuis un collectif a vu le jour : SOS Presqu'île. Il dénonce un manque de concertation malgré une présentation publique du projet le 11 juillet dernier. La grandeur du bâtiment interroge beaucoup tout comme les normes de construction. Le collectif craint également une " privatisation" de la presqu'île.

Un collectif né sur Facebook

SOS Presqu'île a vu le jour sur Facebook et compte au 5 septembre 2019, un peu plus d'une centaine de membres. Sur sa page on peut lire : " Ce groupe a pour but d'informer les Fécampois des importants travaux de réaménagement de la presqu'île, qui risquent de modifier en profondeur, voire de détruire, son aspect et son activité économique (port et pêche) actuels. La demande de permis de construire du gigantesque hôtel thalasso prévu sur le Grand Quai a été déposée le 11 janvier 2019. Depuis, peu d'efforts ont été fournis pour informer les habitants (et tous ceux qui aiment Fécamp !) des conséquences importantes que ce projet aura sur la ville. Les citoyens ont pourtant le droit de savoir, de participer et de choisir en connaissance de cause si c'est bien ainsi qu'ils envisagent l'avenir. Précisons que ce groupe a été créé par un collectif de Fécampois vigilants. Il n'a aucune orientation ni visée politique et ne cherche qu'à informer ceux qui le souhaitent de l'avancée de ce projet. Vous êtes aimablement conviés à donner votre avis, à dialoguer, et à transmettre toutes les informations (exactes !) en votre possession. "

Écoutez Marie Gaumy et Françoise Blanchard, membres du collectif SOS Presqu'île :

SOS Presqu'île Impossible de lire le son.

Le collectif veut une grande réunion publique

Le collectif SOS Presqu'île se voit comme un lanceur d'alerte. Il souhaiterait des réponses précises quant à l'impact de l'hôtel-thalasso sur son environnement. Le collectif demande la tenue d'une grande réunion publique avant la fin du mois de septembre 2019 (la mairie n'a pas encore, au 5 septembre 2019, accédé à cette requête). Il envisage également de déposer un recours devant la justice. Le dossier est à l'étude chez un avocat.

