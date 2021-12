Seine-Maritime. Fécamp Grand'Escale recherche des bénévoles

Ce sera l'un des grand rendez-vous maritimes de Normandie l'an prochain : Fécamp Grand'Escale réunira une centaine de grands voiliers, comme le Belem ou l'Étoile du Roy, du 29 juin au 3 juillet 2022. Concerts, sorties en mer, expositions, concours de chants de marins rythmeront cette semaine de fête. Près de 120 000 visiteurs sont attendus.

Pour préparer cette première édition, il est d'ores et déjà possible de s'inscrire pour être bénévole pour des missions autour de la restauration, l'hébergement, la logistique, la communication, l'accueil des équipages, la sécurité, etc. Les mineurs de 16 à 18 ans peuvent d'ailleurs participer.

La fiche d'inscription téléchargeable sur le site de l'événement.