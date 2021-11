Fécamp. Le Loto du patrimoine pour sauver la chapelle ?

La chapelle Notre Dame de Salut, sur les hauteurs de Fécamp, est en très mauvais état. Elle doit être restaurée et les travaux sont en cours. Le chantier est colossal. C'est une rénovation complète de l'édifice qui est nécessaire. Un devis prévisionnel fait état de 1,2 million d'euros. Après le toit, la voûte et la charpente, c'est la structure qui a montré des fragilités. Des fissures et des mouvements de terrain ont été observés. Une expertise de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) est en cours depuis un an. Les résultats des capteurs et sondages du sol où est implanté l'édifice seront prochainement connus.

Des aides supplémentaires

Afin d'optimiser les financements de cette restauration, le Conseil municipal de Fécamp va demander lundi 8 novembre à être candidat pour le Loto du patrimoine 2022. La demande avait déjà été faite pour l'édition 2020, mais la candidature n'avait pas été retenue. Cette fois, si la candidature est retenue, la Fondation du patrimoine versera au maître d'ouvrage une contribution financière, plus importante si le monument figure parmi les projets dits "emblématiques". Le pourcentage d'aide de la DRAC peut aussi être supérieur à celui habituellement accordé.