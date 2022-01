Musique. Tibz et Jérémy Frérot en duo dans On partira (Tout ce qu'on laisse)

Tibz a sorti vendredi 14 janvier son deuxième album Tout ce qu'on laisse. Un album qu'il a voulu introspectif et qui raconte notamment son arrivée à Paris après avoir passé toute sa vie dans le Sud-Ouest.

Parmi les titres qu'il propose, il en partage un avec un autre enfant du sud-ouest : Jérémy Frérot. Les deux artistes s'entendent sur beaucoup de choses sur le plan personnel et musical et c'est tout naturellement qu'ils ont partagé On partira.

Ce titre a été écrit à trois : Tibz a en effet été épaulé par Alban Lico et Sylvain Duthu, de Boulevard des Airs.

Jérémy Frérot sera en concert en Normandie le 22 mars, à Forges-les-Eaux. La billetterie est ouverte.