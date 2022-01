Santé. Arnaque aux tests Covid-19 : un pharmacien soupçonné d'avoir détourné 18 millions d'euros

Un pharmacien parisien est accusé d'avoir déclaré plusieurs milliers de faux tests Covid-19 ce qui lui aurait permis de détourner près de 18 millions d'euros entre le 14 septembre et le 9 décembre 2021.

Le pharmacien aurait facturé plusieurs millions de tests antigéniques à la sécurité sociale, prétendument fournis à des médecins et à son réseau de pharmacies parisiennes. Les tests antigéniques sont donnés gratuitement aux professionnels de santé, les pharmacies devant ensuite demander le remboursement à la caisse d'assurance maladie.

Selon le journal Le Parisien, le praticien a été mis en examen et placé en détention provisoire le 17 décembre 2021, pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, faux et usage de faux par une juge d'instruction du tribunal de Paris. La police aurait saisi 800 000 euros en liquide lors d'une interpellation le 17 décembre. L'enquête est toujours en cours, et une autre pharmacie de la capitale serait également soupçonnée d'une escroquerie similaire pour un montant de 4 millions d'euros.