Covid-19. Des centres éphémères de vaccination dans cinq villes de l'Orne

Pour tenter de juguler l'épidémie de Covid-19 grâce à la vaccination d'un maximum de personnes, cinq centres éphémères s'ajoutent aux centres permanents, dans l'Orne.

Un premier centre de vaccination éphémère sera mis en place mercredi 19 janvier, jour du marché, à Val-au-Perche, pour des vaccinations sans rendez-vous ouvertes à toute personne âgée de plus de douze ans.

Concernant la vaccination de tous les plus de 18 ans sur rendez-vous, à prendre sur sdis61.fr, des créneaux sont proposés par les équipes de vaccination mobiles des pompiers : jeudi 20 janvier dans les centres de secours de Flers et de L'Aigle et samedi 22, chez les pompiers de Mortagne et de Domfront.