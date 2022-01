CHU de Rouen. Le parking rénové et agrandi de 600 places à partir de novembre

Avec le déménagement du Samu de Rouen, le parking du CHU va s'étendre. L'entreprise Effia a été sélectionnée depuis le 1er janvier pour exploiter le parking pendant les 20 prochaines années. À cette occasion, d'importants travaux sont annoncés à partir du mois de novembre et pour une durée de 16 mois.

Près de 3 000 places en tout

Ils ont pour but de voir la création de 600 places de parking supplémentaires, portant un total de 2 961 places (dont 1 700 pour le personnel du CHU). Mais aussi "une unité de décontamination, qui permettra en cas d'alerte NRBC (Nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique) de décontaminer les patients avant de les faire entrer dans les locaux, indique Effia. 900 m2 de bureaux, qui regrouperont le service de la Direction de la sécurité et des situations sanitaires exceptionnelles (DS-SSE) du CHU."

17 millions d'euros sont investis pour la modernisation du parking. L'ensemble sera "équipé d'un éclairage LED avec détection de présence, d'un système de guidage à la place", mais aussi de 80 bornes pour les véhicules électriques et de pré-équipement de 240 places pour un raccordement futur. Le matériel de péage (bornes d'entrées et de sortie) sera également renouvelé.

Effia assure la maîtrise d'ouvrage du chantier dans le cadre d'un groupement avec Azema architectes et le Groupe Briand. "Cette construction s'effectuera dans le respect des normes environnementales, grâce à un mode constructif allégé mixte acier/béton qui permettra d'afficher un meilleur bilan carbone comparé aux structures classiques", précise l'entreprise. À Rouen, Effia assure déjà l'exploitation du parking des Marégraphes et le parking de la gare SNCF.