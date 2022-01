Seine-Maritime. Le député (PCF) Sébastien Jumel soutient Jean-Luc Mélenchon

C'est depuis sa ville de Dieppe, où il a longtemps été maire, que Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime, membre du Parti communiste français (PCF), a enregistré un message de soutien à Jean-Luc Mélenchon, candidat de l'Union Populaire à l'élection présidentielle de 2022. La vidéo a été diffusée, dimanche 16 janvier, en préambule du meeting du patron de La France Insoumise, à Nantes.

Le Normand, candidat aux dernières régionales, y annonce que face à une gauche "éclatée façon puzzle" 'il choisit d'être "en rang serré derrière le candidat le mieux placé pour se qualifier au second tour". Et de citer quelques objectifs : "réarmer l'hôpital", "recouvrer notre souveraineté industrielle" et "alimentaire", reconnaître "les métiers du lien". S'il n'évoque pas la question énergétique - et notamment l'industrie nucléaire - Sébastien Jumel déclare cependant : "ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare".

C'est donc pour Jean-Luc Mélenchon qu'il fera campagne, malgré la candidature du communiste Fabien Roussel.