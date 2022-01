Normandie. Qui sont les premiers représentants d'Horizons, parti d'Édouard Philippe ?

Le maire du Havre, Edouard Philippe était à Niort, samedi 15 janvier, pour lancer officiellement une centaine de premiers comités municipaux de son parti politique, Horizons. On en compte vingt-cinq en Normandie, tous animés par un délégué municipal. Ces structures se veulent "de larges rassemblements de citoyens et d'élus qui souhaitent participer aux réflexions et aux débats qui construiront la France de demain".

"Soucieux avant tout de l'intérêt général, nous croyons au dépassement des clivages artificiels et au rassemblement de toutes les bonnes volontés au service du pays, dans le respect des différences et des sensibilités", a rappelé Édouard Philippe qui avait, en septembre, indiqué qu'il apporterait un soutien "complet" à Emmanuel Macron s'il se présente en 2022. "Nous travaillerons avec toutes celles et ceux qui consacrent leurs forces et leurs idées à imaginer un nouvel horizon pour la France", a ajouté l'ancien Premier Ministre, qui dévoilera d'autres comités locaux à la fin du mois.

Dans la Manche et dans l'Orne

Pour le moment, la Manche et l'Orne ne comptent d'un seul comité municipal chacun. A Saint-Lô, il sera animé par Thierry Mauminot, ex-directeur général du syndicat agricole FDSEA. A Alençon, on retrouve Ludovic Assier (ex-UDI), qui avait conduit la liste ornaise de Normandie Terre d'Avenir (Laurent Bonnaterre) aux élections régionales.

Dans le Calvados

Parmi les sept délégués municipaux du Calvados, on retrouve le maire d'Ouistreham, anciennement membre des Républicains, Romain Bail. Dans la commune d'Hérouville-Saint-Clair, c'est l'adjoint à la jeunesse, Abderrahman Zerrouky, qui occupera ce rôle. Toujours dans le Calvados, le comité de Bayeux sera animé par David Lemaresquier, maire-adjoint à l'action culturelle et la vie associative. Léonie Angot-Hastain, maire de Saint-Manvieu-Norrey, est à la tête du comité municipal Caen-Ouest. A Honfleur, c'est le maire-adjoint Nourdine Barqi, par ailleurs attaché parlementaire du député macroniste Christophe Blanchet. Le directeur de la clinique Notre-Dame, ex-directeur de cabinet du maire, Freddy Sertin, s'engage à Vire. A Deauville, le comité sera animé par Pierre-Alain Duplais, président de l'association Plein Air.

En Seine-Maritime

Dans le fief d'Édouard Philippe, au Havre, le comité municipal est animé par la vice-présidente du conseil départemental, Florence Thibaudeau-Rainot, par ailleurs adjointe au maire du Havre en charge des affaires sociales. Parmi les douze délégués municipaux d'Horizons en Seine-Maritime, on retrouve aussi l'avocate de Rouen Sarah Balluet, ancienne adjointe aux sports et candidate aux dernières élections municipales sur la liste de Jean-Louis Louvel. A Caudebec-lès-Elbeuf, c'est l'aide-soignante Bouchra Dorléans, conseillère municipale, qui occupera ce rôle. A Fécamp, on retrouve à la tête du comité Florentin Cognie, adjoint au maire et conseiller au sein du cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du tourisme et des petites et moyennes entreprises. Fabien Quesne, président du club des entreprises de Barentin, est à la tête du comité de Quevillon, où il est adjoint municipal. Enfin, plusieurs maires animeront les comités de leur commune : Jean Delalandre à Duclair, Laurent Grelaud à Bonsecours, Jean-Louis Rousselin à Octeville-sur-Mer, Moïse Moreira à Petiville, Christophe Hoguet à Ry, Mario Demazières à Saint-Clair-sur-les-Monts, tout comme Xavier Jean, premier adjoint au Mesnil-Esnard.

Dans l'Eure

Dans l'Eure, quatre délégués ont été désignés. On retrouve notamment Isabelle Collin, élue d'opposition à Evreux. Denis Aïm, gynécologue et membre de Générations Vernon, parti fondé par le ministre Sébastien Lecornu, prendra la tête du comité vernonais. Le maire des Andelys, Frédéric Duché, animera le comité dans sa commune, tout comme Julien Canin, maire-adjoint à Pacy-sur-Eure.