Caen la Mer. Romain Bail, maire de Ouistreham, se retire du parti Les Républicains

Romain Bail et Les Républicains, c'est terminé ! Le maire de Ouistreham et vice-président de Caen la Mer l'a annoncé mardi 6 avril. "Romain Bail a pris la décision de quitter Les Républicains au vu de la situation générale de la France et des luttes partisanes internes au parti." Le maire "de droite" y a passé 21 ans de carrière politique (RPR, puis UMP et enfin LR). Réélu pour un deuxième mandat à Ouistreham en mars 2020, sous l'étiquette LR, Romain Bail "ne se reconnaît plus dans les représentants locaux du parti" et éprouve le besoin "de faire campagne pour des femmes et des hommes en lesquels il croit profondément". Cette décision est prise deux mois avant les élections régionales et départementales.