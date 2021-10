Présidentielle 2022. Édouard Philippe soutient Emmanuel Macron

Édouard Philippe, l'ex-Premier ministre et actuel maire du Havre, a annoncé qu'il apporterait un soutien "complet" au Président Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2022. "Mon soutien sera complet au président de la République en 2022", a affirmé l'élu dans l'émission 7 à 8 de TF1, dimanche 12 septembre, invoquant plusieurs raisons, dont la "loyauté" et la nécessité d'"accentuer" les réformes lancées depuis 2017. Pour justifier son soutien, outre "la loyauté et la cohérence", il a mis en avant le fait qu'"Emmanuel Macron est fait d'un métal dont je ne vois pas beaucoup la trace dans tous ceux qui sont candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle".

Édouard Philippe, Premier ministre de mai 2017 à juillet 2020, a aussi souligné qu'en 2022, Emmanuel Macron "aura besoin de s'appuyer sur une nouvelle majorité" et que lui-même "veut participer à la constitution de cette nouvelle offre politique" qui lui paraît "indispensable". Pour peser, l'ancien Premier ministre va lancer son propre parti politique le 8 octobre prochain.

(avec AFP)