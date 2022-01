Basket (LF2). Dominé à Chartres, l'USOM laisse une porte ouverte à leurs concurrents

Une réponse était déjà attendue de la part des joueuses de Romain L'Hermitte, après une reprise ratée contre Nantes-Rezé (52-68). Mais toujours en délicatesse au tir, elles ont enchaîné une deuxième défaite consécutive (68-51).

Le match

D'entrée de jeu, les Normandes ont dû courir après le score à cause de leurs difficultés au tir (14-4, 7'). La meilleure fin de période leur a permis de limiter les dégâts (16-11, 11'). Mais de nouveau, les locales ont réussi à faire le break, en trouvant les espaces à l'extérieur (29-13, 16'). Plus efficace en défense, l'USOM a pu limiter les dégâts à la mi-temps (32-21, 20').

A la reprise, les Lionnes ont su laisser passer l'orage (39-24, 23'), avant de progressivement se rapprocher avec Florine Basque (46-40, 29'), pour aborder le final à 10 (50-40, 30'). La défense Normande a alors su être efficace, jusqu'à revenir à 3 points avec Vaciana Gomis (52-49, 37'). Mais le duo Marié-Niaré a alors sonné le glas des visiteuses, en leur infligeant un 16-2 (68-51, 40').

Le Flop : Où est passé le jeu de l'USOM ?

Sur les quatre derniers matchs, les joueuses de Romain L'Hermitte ne sont plus parvenues à marquer plus de 63 points. Dans le même temps, leur défense s'est un peu effritée, n'encaissant jamais moins de 59 points. Tranquillement en tête avant cette période, les Lionnes pourraient perdre la tête, et même voir les cinquièmes recoller à leur hauteur.

La stat' : 26

Les Mondevillaises ont perdu 26 ballons lors de leur duel à Chartres. Bien trop à ce niveau-là pour une équipe qui base son jeu sur la régularité.

La fiche

Chartres - Mondeville : 68-51 (16-8, 16-13, 18-19, 18-11). 300 spectateurs.

Chartres : Départ : Debaut 9, Bienvenu 6, Marie 18, Niare 15, Mahoutou 8. Banc : Farcy 2, Hillotte 6, Mfutila 4, Long. Non entrée en jeu : Griard. Entraineur : Benoit Marty.

Mondeville : Départ : Ousfar 8, Bouzenna 3, Bussiere 3, Dinga Mbomi 7, Dowdell 5. Banc : Basque 12, Lanfant 4, Gomis 9. Non entrées en jeu : Sylla, Dutat. Entraineur : Romain L'Hermitte.

Prochain rendez-vous

Les Mondevillaises recevront Montbrison, septième, le samedi 22 janvier, à 20 h, pour la 14ème journée de Ligue Féminine 2.