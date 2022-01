Le Havre. Mieux accompagner les nouveaux étudiants

Le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) Normandie, en partenariat avec l'Académie de Normandie, l'Université Le Havre Normandie et Alcéane (bailleur social), lance une expérimentation. Il vient de créer un dispositif de médiation et d'accompagnement pour les nouveaux étudiants du Havre. Il est destiné aux nouveaux étudiants, notamment internationaux, qui rencontrent des difficultés lors de leur arrivée dans un établissement d'enseignement supérieur. Le Crous leur propose un accueil individualisé par une assistante sociale et une aide dans leurs démarches grâce à une volontaire en service civique.

Des temps de rencontre sont notamment proposés. Les étudiants se voient aussi présenter les animations et les événements proposés gratuitement sur le campus. Ces étudiants ont également droit à un accompagnement dans leurs différentes démarches, notamment l'accès à un logement stable, dans les résidences Crous ou dans le parc privé du Havre. Un accueil temporaire dans sept logements dits "relais" leur est proposé, moyennant une redevance de 10 euros par nuitée ou de 50 euros par semaine. L'expérimentation est prévue jusqu'à fin décembre 2022 et fera l'objet d'un suivi trimestriel et d'une évaluation par un comité.