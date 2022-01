Seine-Maritime. Une brebis attaquée : le loup de retour ?

Le loup est-il de retour en Seine-Maritime ? Sa présence avait déjà été signalée entre fin 2019 et février 2021 dans le département. Cette fois, la préfecture parle d'une prédation sur brebis pouvant être imputée au loup.

"Elle a été signalée le 13 janvier 2022, sur la commune de La Bellière, à proximité de Forges-les-Eaux. Des agents de l'Office français de la biodiversité et de la Direction départementale des territoires et de la mer se sont rendus sur place pour effectuer les constats d'usage. Ces derniers ne permettant pas d'exclure une prédation par le loup, le protocole en vigueur sera appliqué, et l'éleveur bénéficiera d'une indemnisation pour le préjudice subi."

Une surveillance renforcée

La préfecture de Seine-Maritime reste pourtant prudente, estimant qu'à ce stade, on ne peut pas conclure au retour de l'animal dans le département. Une surveillance renforcée est mise en place sur le territoire seinomarin afin de disposer de tout signalement utile à l'avancée des investigations en cours. Un loup peut parcourir 50 kilomètres par jour.

Pratique. Toute observation suspecte de grand canidé ou toute attaque sur troupeau domestique doit être rapidement signalée au service départemental de l'OFB (sd76@ofb.gouv.fr).