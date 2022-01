Le Havre. Claire Coconnier, nouvelle numéro 3 du commissariat

Claire Coconnier, nouvelle chef de la sûreté urbaine du Havre, a pris ses fonctions lundi 10 janvier, à l'hôtel de police. Numéro 3 du commissariat, elle aura sous son commandement 130 enquêteurs, agents administratifs et agents de la police technique et scientifique.

Après la sécurité publique, l'investigation

Originaire des Côtes d'Armor, la commissaire âgée de 32 ans indique avoir "toujours été intéressée par les questions de sécurité et de justice". Elle a débuté sa carrière au sein d'un commissariat du Val-de-Marne, avant de rejoindre l'état-major de la Direction centrale de la sécurité publique. Ces trois dernières années, elle était cheffe du service voie publique à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines.

"Ce nouveau poste est une opportunité pour découvrir l'investigation, ainsi qu'un nouveau territoire avec des enjeux stratégiques", indique Claire Coconnier. La lutte contre le trafic de stupéfiants sera bien sûr l'une des priorités. "L'unité que je dirige et les brigades spécialisées de terrain, sur le secteur Mont Gaillard/Caucriauville et Aristide Briand, travaillent de concert", fait remarquer la nouvelle commissaire. Autre volet important : la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales, avec un objectif de traitement des plaintes en temps réel, "afin d'apporter une réponse immédiate, au plus près de la commission des faits".

Cette première semaine a permis à Claire Coconnier de se présenter et de prendre connaissance des dossiers.