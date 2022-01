Caen. Grève dans l'Éducation nationale : plus de 1 500 personnes mobilisées

À l'appel des syndicats d'enseignants, plus de 1 500 enseignants, lycéens, parents d'élèves et retraités ont bravé le froid et ont manifesté jeudi 13 janvier à Caen. Les professeurs des écoles se disent épuisés par les protocoles qui se sont succédé.

Dans le cortège, Valérie, enseignante à Caen, "en a marre du mépris de la part du ministre, on demande de la considération et des moyens". Nathalie, enseignante à Hérouville-Saint-Clair, témoigne : "Nous n'avons pas de masques adaptés, pas d'autotests." Un autre enseignant confie en avoir "ras-le-bol de la valse des protocoles". Le cortège s'est mis en mouvement vers 10 h 15, au son de slogans comme "Blanquer démission", "les écoles en colère, Blanquer c'est la galère" pour se diriger vers le rectorat, dont les grilles avaient été fermées. Des enseignants ont accroché des masques sur les grilles du rectorat, pour rappeler que "nous en manquons dans les écoles".

Selon l'Académie de Normandie, près de 40 % des enseignants dans le premier degré et 23 % dans le second degré étaient en grève aujourd'hui.