Manche. Plus de 700 manifestants contre les protocoles sanitaires à l'école

Les enseignants de l'Éducation nationale, exaspérés par la valse des protocoles sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, manifestaient ce jeudi 13 janvier partout en France.

Dans la Manche, deux manifestations étaient programmées, l'une à Saint-Lô aura rassemblé 350 personnes, l'autre à Cherbourg a mobilisé 400 personnes. Des enseignants, des lycéens, des parents d'élèves coude à coude.

Les enseignants s'inquiètent aussi de la santé psychologique de leurs élèves. Confrontés à la crise sanitaire depuis deux ans, certains perdent pied et ne sont plus capables de venir en classe. Une phobie scolaire qu'a constatée, Élise, professeure en collège à Coutances, rencontrée lors de la manifestation à Saint-Lô.

Elise Impossible de lire le son.

Dans la Manche, selon les syndicats, plus d'une douzaine d'établissements scolaires étaient fermés ce jeudi, ainsi que 50 % des classes. En Normandie, il y avait 38,9 % de grévistes chez les enseignants du premier degré selon le rectoral, et 23,1 % chez les enseignants du second degré.