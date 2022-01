Le Havre. Brittany Ferries transporte les conteneurs CMA CGM

Brittany Ferries a transporté, mercredi 12 janvier, le premier chargement CMA CGM de la France vers le Royaume-Uni depuis Le Havre. Il s'agit de la concrétisation du partenariat initié entre le groupe CMA CGM et Brittany Ferries en septembre 2021, visant à accompagner le redressement de Brittany Ferries après la période Covid.

Les premiers conteneurs chargés sur des châssis spéciaux et transportés à bord du navire Cotentin ont quitté Le Havre pour Portsmouth à 17 heures 30 ce mercredi 12 janvier. Il s'agit du premier chargement de conteneurs sur châssis transportés par Brittany Ferries dans le cadre du partenariat entre les deux compagnies sur une ligne reliant la France au Royaume-Uni. Jusqu'ici, seuls des chargements par camion avaient été transportés sur la ligne de fret la plus populaire de Brittany Ferries, entre Caen et Portsmouth. Grâce à cette nouvelle offre, le Groupe CMA CGM propose à ses clients une solution avec des fréquences de départ augmentées (quatre départs par semaine entre Le Havre et le Royaume-Uni).