Covid-19. À l'hôpital de Dieppe, le pic d'hospitalisations attendu mi-février

La Covid-19 continue à largement circuler en Seine-Maritime. Avec la forte contagion du variant Omicron et la fin de la vague du variant Delta, le département atteint un nouveau record, avec un taux d'incidence de 2 707 cas pour 100 000 habitants au 11 janvier, selon l'Agence régionale de santé de Normandie.

L'activité hospitalière continue également à augmenter partout, notamment au Groupe hospitalier Caux maritime à Dieppe, "doucement mais sûrement", indique Jean-Marc Kerleau, président de la commission médicale d'établissement. "On nous annonce un pic épidémique d'ici la fin janvier, avec un pic hospitalier qui sera 15 jours ou trois semaines après, comme c'est la coutume maintenant", reprend le spécialiste.

La crainte est d'éviter les clusters hospitaliers. "On est obligés de prendre un maximum de précautions, mais face à un virus aussi contagieux, on ne pas peut l'éviter à 100 %. Omicron semble être relativement bénin, mais il y a des risques sur les personnes fragiles."

30 patients Covid hospitalisés

Au centre hospitalier de Dieppe, une trentaine de patients sont hospitalisés avec la Covid-19, dont sept sont en réanimation. Les autres sont repartis dans des lits de différentes spécialités. "Heureusement, les formes graves sont moins fréquentes que lors des vagues précédentes, sinon, on aurait dépassé les capacités d'admission en soins critiques", rassure Jean-Marc Kerleau. Une baisse des formes graves qui est attribuée notamment à la vaccination. Le médecin précise toutefois que les "gens qui ne sont pas vaccinés depuis cinq ou six mois et qui ont des fragilités peuvent à nouveau faire des formes graves". Il encourage donc largement la dose de rappel.

L'activité aux urgences reste soutenue

La situation est encore tenable à l'hôpital de Dieppe. "Les choses se passent bien et l'ambiance est apaisée dans les services", affirme Jean-Marc Kerleau. Mais l'activité reste malgré tout soutenue, notamment aux urgences. "On a 120 à 130 passages par jour", explique le directeur adjoint, Franck Estève. L'hôpital doit faire face à neuf ou dix suspicions Covid par jour et jusqu'à quatre hospitalisations par jour pour des cas de Covid.

Autre problématique, l'absentéisme qui grandit en raison du nombre important de personnels contaminés. "L'absentéisme ne dépasse par les 10 %", précise toutefois le directeur adjoint, qui ajoute qu'aucun "personnel Covid+ ne travaille dans l'hôpital".

Enfin, la coopération avec la clinique Mégival a été renforcée. Une nouvelle unité d'hospitalisation de médecine non-Covid de 10 lits y a été ouverte. Le centre hospitalier de Dieppe y organise des transferts de patients depuis les urgences ou de service à service pour éviter la saturation et l'épuisement de ses personnels. Cela permet aussi d'éviter les déprogrammations.