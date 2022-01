Calvados. Des centres de dépistage de la Covid-19 dédiés aux élèves et enseignants

Élèves de maternelle, primaire, collège et lycée qui sont cas contact, enseignants et personnels scolaires vont pouvoir se rendre dans des centres de dépistage dédiés. En effet, la préfecture du Calvados a annoncé l'ouverture de ces lieux dans tout le département, sans rendez-vous. Au total, 11 sites existent, ouverts en semaine du lundi au vendredi : à Aunay-sur-Audon, Bayeux, Caen, Condé-en-Normandie, Douvres-la-Délivrande, Falaise, Honfleur, Lisieux, Livarot, Pont-l'Évêque et Vire.

Il s'agit de tests antigéniques réalisés sans rendez-vous. Le résultat est communiqué sur place et une attestation est remise. Ces tests sont faits par des personnels de l'unité mobile de premiers secours du Calvados.