Aménagement urbain. Quel avenir pour la foire et la fête foraine des 4 Jours de L'Aigle ?

La municipalité de L'Aigle mène actuellement une réflexion sur l'avenir de la foire locale. Une nouvelle réunion avait lieu lundi 10 janvier afin d'aborder les problématiques posées par l'aménagement urbain pour l'organisation des célèbres 4 Jours.

Les arbres prennent chaque jour un peu plus d'ampleur sur les places du centre-ville, la construction et l'aménagement des abords du cinéma/complexe culturel va réduire la surface disponible, des travaux d'aménagement de la rue Maréchal De-Lattre-de-Tassigny vont débuter avec la construction de pistes cyclables… Autant d'obstacles à l'implantation des manèges en centre-ville. D'autant que ceux-ci sont de plus en plus imposants, pour davantage de sensations fortes ! Question , où mettre ces manèges à l'avenir ? D'autant que la Ville ne dispose d'aucun grand terrain plat disponible à proximité du centre. L'une des solutions évoquée serait de programmer la foire commerciale et la fête foraine sur le site du Grü, mais à des dates différentes. "Tout est sur la table, rien n'est tranché, c'est très difficile", affirme le maire Philippe Van-Horne.