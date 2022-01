Calvados. Un couple vole plus de 60 000 litres de carburant

"Entre le 8 novembre et le 17 décembre 2021, il était constaté au préjudice de la société Carrefour un détournement de carburant de près de 8 000 litres, soit un préjudice d'environ 11 830 €", a annoncé Amélie Cladière, procureure de la République de Caen dimanche 9 janvier 2022.

Les enquêteurs de la sûreté départementale du Calvados ont pu remarquer que de multiples faits usant le même mode opératoire avaient été commis dans l'Eure, la Seine-Maritime et les Yvelines. Au total, 64 370 litres de carburant, soit un préjudice de plus de 88 000 € a été comptabilisé. Un dispositif de surveillance avait été mis en place, permettant l'interpellation de deux personnes vendredi 7 janvier, un homme né en 1989 et sa compagne née en 1993, tous deux résidant dans les Yvelines.

Un dispositif bien rôdé

Ils utilisaient des cartes bancaires volées. "Un dispositif technique leur permettait de se servir du gasoil ou de l'essence en très grande quantité à bas prix. Les véhicules utilisés étaient munis de fausses plaques d'immatriculation", précise la magistrate. Les forces de l'ordre ont perquisitionné le domicile du couple et découvert 9 600 €, des jeux de plaques d'immatriculation et des pompes et bidons pour le gasoil. "Les véhicules mis en cause et découverts lors de la perquisition ont également été saisis. L'homme était déjà connu de la police et de la justice", précise Amélie Cladière.

Une information a été ouverte contre le couple. "Les deux personnes déférées ont été mises en examen. Un mandat de dépôt a été délivré à l'encontre de l'homme. La femme a demandé un délai pour présenter une alternative à l'incarcération, elle a été placée en rétention et sa situation sera examinée."