Orthophonie. Le port du masque pour les enfants provoque-t-il un retard de croissance ?

"J'ai de plus en plus de rendez-vous", argue Zakaria Zakaria, chef du service pédiatrie à l'hôpital d'Alençon Mamers. Depuis lundi 3 janvier, les enfants doivent porter le masque dès l'âge de 6 ans, contre 11 ans auparavant dans certains lieux publics comme les transports en commun, bars, cinémas et autres. Une nouvelle mesure qui "enfonce le clou", après deux ans de croissance difficile chez les petits en bas âge.

Dans le service pédiatrique, les enfants venus pour des problèmes liés à l'orthophonie se font de plus en plus nombreux. Le docteur explique envoyer "au moins" un patient par semaine consulter un orthophoniste, contre "un par mois" avant l'arrivée de la Covid en 2019. "L'apprentissage d'une langue se fait non seulement avec l'ouïe mais aussi par le mouvement des lèvres", explique Zakaria. Selon lui, le port du masque "contribue" à augmenter ces difficultés.

"Il serait plus judicieux que les instituteurs portent une visière en classe", conclut-il.