Place du commerce. De nouvelles adresses à découvrir à Rouen

Basic-Fit a ouvert une nouvelle salle de sport à Rouen. Elle est située tout près de la faculté de droit de Pasteur, au 70 quai Gaston Boulet.

Les Rouennais et les Rouennaises n'ont plus aucune excuse pour ne pas tenir les bonnes résolutions prises en ce début d'année avec cette nouvelle salle de plus de 1 200 m2 dédiée au cardio, au stretching et à la musculation, remplie de tapis de course et de vélos elliptiques.