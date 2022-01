Cherbourg-en-Cotentin. Covid-19 : un nouveau centre de dépistage éphémère

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin a annoncé, jeudi 6 janvier, l'ouverture d'un centre de dépistage sur trois journées, les vendredi 7, samedi 8 et lundi 10 janvier, de 10 heures à 18 heures l'Agora, à Équeurdreville-Hainneville. Ces tests sont organisés sans prise de rendez-vous et sont valables 24 heures. Il faut venir avec une pièce d'identité et de sa carte vitale. "Il est gratuit pour les personnes répondant aux conditions suivantes : ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination ; mineures ; identifiées dans le cadre du contact-tracing fait par l'Assurance maladie ; concernées par des campagnes de dépistage collectif, organisées par l'ARS ou au sein des établissements de l'Éducation nationale par exemple ; présentant une prescription médicale ; ayant un certificat de rétablissement de moins de six mois."

Lundi 3 janvier, la Ville avait demandé à l'Agence régionale de santé (ARS) la mise en place d'un centre de dépistage par la Protection civile, devant la submersion des pharmacies, laboratoires et infirmiers.