Football. Le match Caen-Niort officiellement reporté à cause de la Covid-19

"Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs du Chamois Niortais FC testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour leur match contre le SM Caen, la Commission des Compétitions de la LFP [...] décide de reporter les matchs." Le communiqué de la LFP est aussi laconique qu'attendu. Depuis l'annonce la veille par le club niortais d'une vingtaine de cas de Covid dans son effectif, on savait la tenue du match compromise. La rencontre était prévue samedi 8 janvier à 19 heures. Elle est reportée à une date pour l'heure inconnue. Deux autres rencontres de la 20e journée de Ligue 2 sont reportées pour les mêmes raisons : Dunkerque-Paris FC et Amiens-Ajaccio.