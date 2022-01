Étretat. Une jeune femme retrouvée morte après une chute de la falaise

Ce genre d'accident est rare à Etretat.

Une femme de 24 ans est tombée de la falaise au lieu-dit "le trou à l'homme" (sur la plate-forme Panorama à côté du golf), jeudi 6 janvier vers 10 h 45. Deux jeunes de 18 et 20 ans ont voulu lui porter secours mais se sont retrouvés bloqués en milieu de falaise. D'importants moyens de secours ont été déployés, dont des équipes spécialisées en sauvetage aquatique et en interventions en milieux périlleux. Les deux jeunes bloqués sur la falaise ont été mis en sécurité avant d'être évacués par l'hélicoptère Dragon 76. La jeune femme de 24 ans, tombée, était en arrêt cardiaque. Une tentative de réanimation a été prodiguée par les sapeurs-pompiers et le SMUR, mais en vain. La jeune victime a été déclarée décédée sur place.