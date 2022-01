Métropole Rouen Normandie. La Forêt monumentale revient en 2024 à Canteleu

Le succès a été au rendez-vous pour la première édition de la Forêt monumentale, qui s'est achevée en septembre 2021. Plus de 400 000 visiteurs ont arpenté ce parcours de plus de 4 km, en forêt verte près de Rouen, pour découvrir les 13 œuvres monumentales qui l'animaient. La Métropole Rouen Normandie entend donc renouveler l'expérience, comme le confirme son président Nicolas Mayer-Rossignol, mercredi 5 janvier. "La forêt monumentale sera reconduite, pas loin du parc animalier de Roumare", a-t-il expliqué. Le nouveau parcours sera installé à proximité du centre d'incendie et de secours de Canteleu.

L'objectif est que la nouvelle exposition soit prête "au plus tard pour l'été 2024", pour coïncider à la fois avec les Jeux olympiques de Paris et la prochaine édition du festival Normandie impressionniste.

Pour cette nouvelle biennale, la Métropole précise aussi qu'une commande spécifique sera passée pour que l'une des œuvres soit pérenne.

Le changement de lieu est une nouvelle occasion de faire découvrir aux habitants la richesse des forêts de la Métropole, qui recouvrent un tiers de son territoire. "Sur la forêt verte, on est sur une forêt cathédrale avec de grands hêtres imposants, sur ce deuxième site, on devrait être sur une forêt de composante différente", appuie Marie Atinault, vice-présidente de la Métropole en charge, notamment, des forêts.

Du côté de l'Office national des forêts (ONF), le soutien au projet est entier. "La culture a sa place en forêt, explique Éric Goulouzelle, directeur territorial ONF Seine-Nord. Ce qui compte, c'est de faire venir en forêt les gens qui peut-être n'y venaient pas. Ils sont venus pour la culture [lors de la première édition, NDLR] et, à cette occasion, ont peut-être ressenti des émotions en forêt."

Une convention entre la Métropole et l'ONF

L'annonce est intervenue lors de la signature d'une nouvelle convention stratégique entre la Métropole et l'ONF. Elle réaffirme pour la période 2021-2026 le partenariat pour porter des ambitions communes sur les forêts de la Métropole. La convention prévoit notamment une coopération sur le partage des usages, la protection de la biodiversité, la lutte contre les incivilités comme les dépôts sauvages de déchets ou encore la valorisation de la filière bois pour des usages locaux.