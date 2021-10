Métropole de Rouen. La Forêt monumentale tire sa révérence

Elles faisaient pourtant partie du paysage désormais. La Table des géants, La déroutante visite d'un messager du futur (ou pieuvre géante), Wonder Wind (ou ces curieuses maisons à l'envers dans les arbres)… Après deux ans et un véritable succès populaire, les 13 installations géantes de la Forêt monumentale, en forêt verte, vont progressivement être démontées, dès lundi 27 septembre.

Plus de 400 000 personnes ont arpenté les 4,7 km du parcours au cours de ces deux années. Un chiffre qui a pu être mesuré précisément grâce à une cellule installée sur place et qui a permis de compter le public. Cette cellule a été mise en place six mois avant les œuvres. Conclusion : la fréquentation moyenne de la forêt a été multipliée par neuf grâce aux œuvres. C'était tout l'objectif de la Métropole Rouen Normandie, à l'origine du projet. La cellule doit rester sur place un an de plus pour voir si la fréquentation de la forêt sera plus élevée qu'avant l'exposition, signe que les habitants se seraient réapproprié ce patrimoine.

Vente, recyclage, exposition…

Ce sont les artistes eux-mêmes qui vont revenir prendre possession de leur œuvre, dès lundi 27 septembre. Le démontage doit durer environ un mois et demi, pendant lequel la forêt reste accessible.

L'avenir de ces œuvres varie. La pieuvre de Roland Cros ou le Pinscreen du collectif Parenthèse, réalisés avec des matériaux de récupération, étaient par définition éphémères et donc voués au recyclage. D'autres seront exposées, dans des festivals par exemple, ou vendues.

Ce qui est sûr, c'est que la Métropole Rouen Normandie planche déjà sur une Forêt monumentale 2 sans rien révéler pour l'instant, ni sur le lieu, ni sur le calendrier. Des précisions devraient être apportées d'ici la fin de l'année.