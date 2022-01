Présidentielle 2022. La Calvadosienne Sophie Gaugain rejoint l'équipe de Valérie Pécresse

En tant que candidate de la droite républicaine à la présidentielle de 2022, Valérie Pécresse a dévoilé les membres de son équipe de campagne mardi 4 janvier. Parmi eux, Sophie Gaugain, maire de Dozulé, vice-présidente de la Région en charge du développement économique et vice-présidente des Républicains.

Aux côtés de David Margueritte

Elle fait partie des trente ambassadeurs en région avec son collègue David Margueritte, également président de l'Agglomération du Cotentin. Sur son compte Twitter, Sophie Gaugain a annoncé être "heureuse et fière de rejoindre aux avant-postes la campagne de Valérie Pécresse, dans son équipe de France, soudée, unie et ancrée dans les territoires pour faire gagner la Drapeau de la France, la sortir de ses fractures et porter l'alternance".

Le président de la Région Normandie, Hervé Morin, avait par ailleurs déjà annoncé son soutien à Valérie Pécresse. Il est chargé du volet "croissance, entreprises, innovation et souveraineté économique" pendant la campagne de la présidentielle 2022.

