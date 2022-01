Cuisine. Joey Starr lance son magazine de cuisine : Five Starr

Après avoir mis fin à l'aventure NTM, Joey Starr n'a cessé d'explorer pour étancher sa soif d'expression artistique, avec le cinéma d'abord et sa révélation dans Polisse de Maïwenn, le théâtre aussi, sans oublier les podcasts sur l'histoire du crime en Jamaïque et une série de reportages sur les exploitations de rhum caribéen.

Five Starr est aujourd'hui le dernier projet du Jaguarr Joey Starr, qui se définit avant tout comme un "gourmand plutôt qu'un gastronome".

Le magazine trimestriel de 144 pages sur la cuisine et les acteurs de la filière, producteurs et artisans est disponible à 7,90 € et en version collector à 19,90 € dont 1 € sera reversé à l'association Refugee Food Festival.