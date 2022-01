Caen. Covid-19 : les visites interdites au centre Baclesse

À compter du jeudi 6 janvier, les visites seront interdites au Centre François Baclesse de Caen et ce, pour 15 jours. "Au vu du non-respect des gestes barrières par certains visiteurs, de la grande fragilité des patients suivis au Centre et de l'évolution de la situation épidémique, la Direction du Centre François Baclesse a décidé la suspension des visites aux patients hospitalisés", a indiqué l'établissement mardi 4 janvier. Cette suspension des visites pourra être prolongée en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. "Par cette décision, le Centre François Baclesse entend renforcer la protection des patients et celle des professionnels les prenant en charge." Le Centre François Baclesse est l'un des 18 Centres de lutte contre le cancer en France.