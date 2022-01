Musique. Record de ventes express pour l'album d'Orelsan, Civilisation

Civilisation, le dernier album d'Orelsan, est disponible depuis le 19 novembre 2021. Un mois et 12 jours plus tard, ce nouvel opus est devenu l'album rap le plus vendu de l'année en France avec 340 000 exemplaires. Un résultat qui s'explique notamment par la force des premiers extraits dévoilés au public comme C'est du propre ou encore Jour Meilleur.

Autre facteur de succès, le marketing mis en place autour de la sortie de cet album, avec des artworks multiples mais tirés en éditions limitées et, bien sûr, les tickets d'or permettant l'accès à vie aux concert d'Orelsan.

Pour rappel, les concerts du rappeur normand prévus en janvier à Caen et Rouen sont reportés au mois d'avril.