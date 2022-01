Covid-19. Personnes positives et cas contacts : les règles d'isolement vont changer

Comme prévu, le gouvernement a annoncé un changement des règles d'isolement face à la Covid-19, en ce début d'année 2022. À partir du lundi 3 janvier, les règles changent notamment pour les personnes avec un schéma vaccinal complet. Celles qui sont dans ce cas et qui seront testées positivement s'isoleront sept jours au lieu de dix jusqu'à présent. Quant aux cas contacts totalement vaccinés, pour eux, plus besoin d'isolement. Ces derniers devront simplement s'autotester à J +2 et J +4. "En présentant la preuve de leur premier dépistage fait en pharmacie, elles recevront gratuitement tous les autotests nécessaires à leur suivi", a précisé Olivier Véran.

Les non vaccinés devront continuer de s'isoler dix jours en cas de test positif avec "une sortie possible au bout de sept jours en cas de test négatif". Les cas de contacts qui n'ont pas un parcours vaccinal complet devra quant à eux s'isoler sept jours avant de refaire un test antigénique ou PCR pouvoir sortir d'isolement, si ce dernier est négatif bien sûr.