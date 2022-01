Le Petit-Quevilly. Ode à l'amour et au tango pour le concert du Nouvel an

Implanté depuis une trentaine d'années sur le territoire, l'ensemble de Petit Quevilly Octoplus, dirigé par Sylvain Baudry, propose, comme chaque année, un rendez-vous festif pour bien commencer l'année et met, cette fois, le tango à l'honneur. Sylvain Baudry détaille le programme.

Quelle place occupe ce concert du

Nouvel an dans votre programmation ?

J'aime aborder tout au long de l'année des registres musicaux très variés avec notre ensemble de musique de chambre. Une dizaine de concerts sont ainsi imaginés chaque année, que ce soit dans le registre romantique, baroque ou encore opérette. Pour chaque registre, je fais toujours appel à des musiciens spécialisés de la région Normandie tout en conservant en noyau dur des musiciens fidèles à l'ensemble. Le concert du Nouvel an occupe une place toute particulière dans cette programmation. Après un concert de Noël consacré à la musique sacrée, le concert du Nouvel an est traditionnellement un rendez-vous festif et c'est aussi l'occasion d'ouvrir nos horizons en accueillant des artistes d'exception.

Qui sont les artistes sollicités

pour cet évènement ?

C'est autour du duo de tango Kayan, piano et accordéon, que ce spectacle s'est construit : c'est mon dernier coup de cœur ! Mais j'ai aussi voulu élargir la portée de ce concert en concevant cette programmation en collaboration avec un duo de danseurs : Sandrine Louzeau et Clément Pierre. Les chorégraphies qu'ils ont imaginées viennent illustrer l'évolution d'un couple au fil du temps : de la première rencontre à la vieillesse. Cette histoire d'amour constitue un fil conducteur.

Quelle est l'originalité de ce programme ?

C'est un spectacle qui combine danse et musique et qui aborde l'univers du tango à travers l'histoire d'un couple. Les morceaux choisis ne sont pas présentés de manière chronologique. La progression se fait en fait au fil des émotions partagées et du vécu de ce couple : c'est vraiment un spectacle qui parle à tous et qui n'exige aucune culture musicale. Cependant, ce spectacle présente l'avantage d'aborder aussi un large panorama musical. Par nos choix de programmation, nous couvrons un créneau temporel de plus 50 ans de création. Ce que j'ai surtout voulu mettre en avant dans ce programme, c'est la façon dont les musiciens européens se sont réapproprié le tango - Darius Milhaud, Stravinsky ou Poulenc - mais on entendra aussi d'authentiques tangos sud-américains et des auteurs incontournables comme de Carlos Gardel ou de Piazzolla. Ce spectacle nous montre dans quelle mesure le tango a été une source d'inspiration, jusqu'à ce que la culture populaire européenne elle-même s'en empare : nous interpréterons par exemple le tango corse chanté par Fernandel et deux de mes compositions personnelles pour compléter le tableau.

Pratique. Samedi 8 janvier à 17 h 30 et dimanche 9 janvier à 16 h, salle de l'astrolabe à Petit-Quevilly. 5 à 8 €. 06 10 46 57 87