Rouen. Le périmètre de la Zone à faible émission s'étend à 11 autres communes

Le périmètre de la Zone à faibles émissions (ZFE) de Rouen s'étend au 3 janvier 2022.

Il concerne désormais l'ensemble de la ville de Rouen et onze autres communes aux alentours : Amfreville-la-Mi-Voie, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Darnétal, Déville-lès-Rouen, Notre-Dame-de-Bondeville, le Grand-Quevilly, Le Mesnil-Esnard, Le Petit-Quevilly et Sotteville-lès-Rouen. Pour l'heure, la ZFE ne concerne toujours que les poids lourds et les véhicules utilitaires légers, qui doivent obligatoirement disposer d'une vignette Crit'Air 3 ou inférieure pour circuler dans le périmètre. D'autres villes de la Métropole pourront progressivement rejoindre le périmètre des restrictions.

Septembre pour les particuliers

Dès le mois de septembre 2022, la ZFE devrait s'appliquer aussi à l'ensemble des véhicules des particuliers, qui devront afficher une vignette Crit'Air 3 ou inférieure pour circuler ou stationner dans le périmètre. Les voitures à essence dont la première immatriculation est antérieure au 1er janvier 1997 n'auront plus accès à la ZFE. Pour les motorisations diesel, il s'agit des voitures dont la première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2006.