Votre horoscope signe par signe du mercredi 5 janvier

Bélier

La seule chose à craindre aujourd'hui, c'est un accès irrépressible de gourmandise contre lequel vous aurez bien du mal à lutter.

Taureau

Votre confiance en vous va disparaître comme par magie sans que vous sachiez très bien pourquoi. Cela risque de vous rendre nerveux

Gémeaux

Vous ne pouvez faire plaisir à tout le monde, alors commencez par penser à vous !

Cancer

Détendez-vous avant de devenir nerveux voire agressif. Un massage ou un bain chaud vous ferait le plus grand bien.

Lion

Plus vous en ferez, plus on vous en demandera ! Vous avez tendance à vouloir vous rendre indispensable.

Vierge

C’est le moment de vous expliquer avec un supérieur ou un parent. Cela vous fera du bien de crever l’abcès

Balance

Vous avez besoin de repos. Attention à ne pas laisser le stress empiéter sur votre bonne humeur aujourd'hui.

Scorpion

C'est le moment de prendre de nouveaux contacts qui pourraient vous être bénéfiques sur le plan financier.

Sagittaire

Arrêtez de vouloir en faire toujours plus. On dit que le mieux est l’ennemi du bien, vous n’avez pas besoin de vous mettre autant de pression.

Capricorne

Si quelqu’un sort le grand jeu pour vous séduire, ne cédez pas tout de suite à ses avances. Faites-vous désirer un peu, mais pas trop non plus.

Verseau

On pourrait vous faire une belle promesse (3e décan). Mais il se peut que ce ne soit que du vent. Gardez bien les pieds sur terre pour le moment.

Poissons

Préservez votre indépendance. Même si vous êtes très amoureux, ne vous oubliez pas au passage.