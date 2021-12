Musique. Nos incontournables pour la playlist du Nouvel An

Si les soirées dansantes sont proscrites dans les établissements publics pour cette nuit de la Saint-Sylvestre, il n'est pas interdit d'écouter de la musique chez soi pour se mettre dans l'ambiance... En respectant les gestes barrière, évidemment ! Côté playlist, qui de mieux qu'un animateur de Tendance Ouest pour conseiller quelques titres incontournables ? C'est Pierre, de Normandie Matin, qui nous propose ses hits du réveillon 2021.

La playlist du Nouvel An de Pierre, animateur de Normandie Matin Impossible de lire le son.

Des stars internationales

"Parmi les artistes qui ont très bien marché cette année Justin Bieber fait partie des incontournables, estime Pierre, mais il y a aussi Olivier Rodrigo avec Good 4 u qui me donne la pêche, Dua Lipa avec Leviating, ou Doja Cat".

Pour "faire monter la température" en début de soirée, notre animateur propose aussi le dernier opus de Lil Nas X, Montero.

Des pépites françaises

Côté tricolore, en 2021, Pierre retient les derniers titres de Clara Luciani : "cela remet un peu de soleil dans cette fin d'année !". Peut-on vraiment danser sur ces chansons ? "Absolument, en plus c'est un peu disco, cela peut faire une très belle transition avec les années 80 !".

Pour débuter la soirée, il propose les albums de Vianney et Claudio Capéo, celui d'Hatik "pour ceux qui apprécient des sonorités un peu plus urbaines", mais aussi Out de Kimberose : "une artiste que j'ai vraiment redécouverte cette année, nous l'avons reçu en Tendance Session au Magic Mirrors du Havre, c'était très sympa".

Un peu de Normandie

Côté normand, Orelsan peut venir garnir cette playlist du Nouvel an, "pas forcément pour danser mais certains titres peuvent donner une ambiance très sympa". Les Caennais opteront sans doute pour Du propre, avec des références très locales...

Les 90's, une valeur sûre

Pour se lâcher avant minuit, chez Pierre, "il y a beaucoup d'années 90, je suis de la génération boys band, 2b3, Worlds Apart..." sans oublier "Céline Dion, ça permet de faire karaoké !".

Et évidemment "les années 80, la vraie valeur sûre de toute bonne playlist pour faire la fête".

En résumé, pour notre animateur, "il faut que la playlist soit variée, avec du francophone et de l'étranger et que la musique ne soit trop forte pour les non-danseurs. C'est un équilibre à trouver !"