Seine-Maritime. Le port du masque à nouveau obligatoire en extérieur

Il s'agit de faire face à la très forte augmentation de la circulation du virus.

En Normandie, le taux d'incidence atteint 433 cas pour 100 000 habitants, 537 pour le département de Seine-Maritime : "Ces chiffres défavorables sont susceptibles de connaître une augmentation rapide et exponentielle", note la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué avant de détailler de nouvelles mesures locales.

Dès vendredi 31 décembre à midi et jusqu'au lundi 24 janvier, le port du masque redevient obligatoire en extérieur dans toutes les communes de département pour toute personne de 11 ans et plus. Cette obligation s'applique dans les zones comprises entre les panneaux routiers d'entrée et de sortie d'agglomération.

Comme l'hiver dernier aussi, les bois, forêts, prairies, chemins ruraux et forestiers sont exclus de cette obligation, tout comme les hameaux et lieux-dits identifiés par des panneaux et les plages, à partir de la zone de galets jusqu'à l'estran.

L'obligation ne concerne pas non plus les personnes en situation de handicap ou celles pratiquant une activité physique.

Interdiction de danser

La préfecture indique également que des mesures spécifiques ont été prises pour le week-end du 31 décembre au dimanche 2 janvier. Tout rassemblement de dix personnes ou plus sur la voie publique est interdit. Les débits de boissons, cafés et restaurants devront fermer à 2 h du matin pour les deux nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche.

La vente et consommation d'alcool sur la voie publique sont aussi interdites jusqu'au 2 janvier ainsi que les rassemblements festifs à caractère musical de type free party ou rave party.

La préfecture indique aussi interdire toute activité dansante lors d'événements ou de rassemblements festifs dans les établissements recevant du public.