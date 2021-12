Rétrospective 2021. Ce qu'il faut retenir de l'année dans l'Orne

À quelques jours de la nouvelle année, il est temps de faire le point et de se remémorer des temps forts de 2021. Une année particulière qui, tout comme 2020, a été marquée par la crise sanitaire de la Covid-19. Notre rédaction vous propose de revenir sur des événements qui ont rythmé l'année.

1. Le 15 janvier à Alençon, Laura Tavarès, 21 ans, est retrouvée assassinée par son compagnon

Un triste début d'année. Âgée de 21 ans, Laura Tavarès a été assassinée à coups de couteau puis de marteau par son compagnon à Alençon le 15 janvier. Quelques jours plus tard, le mercredi 20 janvier, près de 300 personnes se sont rassemblées avant le couvre-feu, au 27 rue Saint-Blaise, pour lui rendre hommage. Il s'agit du deuxième féminicide de l'année 2021 en France.

Une mobilisation contre les violences faites aux femmes. - Eric Mas

2. En avril des chênes quittent la forêt du Perche, pour fabriquer la future flèche de Notre-Dame de Paris, détruite par un terrible incendie

Deux ans après l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, le projet de reconstruction à l'identique de la charpente de la cathédrale a commencé à se concrétiser en début d'année 2021. À Val-au-Perche, Xavier Peltier, propriétaire de bois à l'Étang-Bouillon avec ses sœurs, n'a pas hésité, fournissant deux chênes vieux de 120 ans, abattus en mars.

Cathédrale Notre Dame de Paris sous les flammes. - SIPA

3. Le 22 juin, Le Sap est sous les eaux. La commune est inondée après des pluies diluviennes

Mardi 22 juin, le nord-est du département de l'Orne a été confronté à un épisode météorologique pluie-inondations, notamment sur les secteurs du Sap-en-Auge, de Gacé, et de Vimoutiers. Bilan : une centaine d'habitations inondées, une maison détruite et quatre logements évacués en raison d'un risque d'effondrement.

Le 22 juin 2021, le centre du bourg du Sap avait subi d'importantes inondations dues à un épisode de pluies diluviennes. - Eric Mas

4. Le 19 juillet, le diocèse de Séez a un nouvel évêque : Mgr Feillet arrive de Reims

Mgr Bruno Feillet est arrivé le 19 juillet à Sées. "J'ai tout à apprendre des coutumes normandes", a lancé celui qui était jusqu'ici évêque-auxiliaire de Reims (Marne). Deux mois plus tard, le 19 septembre, se tenait sa messe d'installation. Plus de 150 membres du clergé - prêtres, évêques, l'archevêque de Rouen Mgr Lebrun, mais aussi de Mgr de Moulins-Beaufort président de la conférence des évêques de France, ainsi que du Nonce Apostolique Mgr Migliori (le représentant du Pape en France) - se sont rendus sur place.

Monseigneur Bruno Feillet nommé évêque de Séez. - Diocèse de Séez

5. Le 8 septembre, ouverture du procès des attentats de Paris. L'Ornais Philippe Duperron y assiste en tant que président de l'association 13-Onze-15, mais surtout en mémoire de son fils Thomas

Mercredi 8 septembre s'est ouvert le procès des attentats de Paris, qui ont eu lieu le vendredi 13 novembre 2015 au Stade de France, à des terrasses de cafés et au Bataclan. L'Alençonnais Philippe Duperron a participé à ce procès hors-norme. Thomas, son fils, était au Bataclan, il avait 30 ans. Il est mort des suites de ses blessures. Depuis 2017 et jusqu'à la fin du procès, son père est le président de l'association nationale des victimes 13 Onze 15, Fraternité et Vérité, qui regroupe 400 adhérents, blessés et parents endeuillés sur les différents sites des attentats.

Philippe Duperron a participé au procès des attentats de Paris, en mémoire de son fils Thomas et comme président de l'association des victimes 13 Onze 15. - Sven Geslin

6. Le 1er octobre, la campagne présidentielle 2022 s'invite à Saint Germain-de-Martigny où Jean Lassalle passe la journée

Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle de 2022, a passé tout le vendredi 1er octobre à Saint-Germain-de-Martigny, à l'invitation de Denis Mousset, le maire de cette petite commune de 85 habitants située près de Mortagne-au-Perche. Le candidat à l'Élysée a visité une menuiserie-marbrerie, puis une exploitation agricole, saluant l'opiniâtreté de ces gens. Puis il a rencontré des maires de l'Orne, avant une balade en fin d'après-midi sur le marché des producteurs et des artisans de cette petite commune.

Jean Lassalle durant la visite de la menuiserie-marbrerie Mousset le 1er octobre. - Eric Mas

7. Le 5 octobre, Éric Dupont-Moretti à Condé-sur-Sarthe, lors d'une énième prise d'otage de surveillants par un détenu du centre pénitentiaire

Deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe ont été pris en otage par un détenu, peu après 10 heures mardi 5 octobre. Le ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti s'est rendu sur place aux alentours de 16 h 30 pour soutenir les agents et syndicats avant de retourner à Paris en début de soirée. Ce jour, l'un des surveillants a été blessé à l'œil droit et sa collègue, elle, a été libéré à la mi-journée.

Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, à la prison de Condé-sur-sarthe le 5 octobre. - Sven Geslin

8. Le 27 octobre, treize voitures ont été brûlées durant la nuit dans le quartier de Perseigne, en représailles après l'arrestation d'un jeune dealer

Dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 octobre, une série d'incendies a touché une dizaine de véhicules stationnés dans le quartier de Perseigne à Alençon. Peu avant minuit, deux explosions auraient été entendues par des témoins. Arrivés sur place, police et pompiers ont été la cible de tirs de mortiers de la part des incendiaires. Des CRS ont été mobilisés la journée suivante pour sécuriser le quartier, comme en avril 2021, à la suite d'événements identiques, au même endroit.

Des voitures ont été incendiées dans le quartier de Perseigne à Alençon dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 octobre. - Eric Mas

9. Le 8 novembre, Olivier Véran annonce les dotations Ségur de la Santé pour la Normandie, dont des crédits pour la construction d'un nouvel hôpital à Alençon

Lundi 8 novembre, le ministre de la Santé Olivier Veran a détaillé les 255 millions d'euros de l'État distribués pour la Normandie, dans le cadre du Ségur de la Santé, auxquels s'ajoutent 200 millions par la Région Normandie. Parmi les informations à retenir, la construction d'un nouvel hôpital à Alençon, pour la somme de 140 millions d'euros. Près de 23 millions d'euros permettront la reconstruction et l'extension de l'hôpital de L'Aigle et 17 millions d'euros l'extension du plateau externe et la réhabilitation de l'hôpital Monod de Flers.

Lundi 8 novembre, le ministre de la Santé Olivier Véran a confirmé la construction d'un nouvel hôpital à Alençon et fait d'autres annonces pour l'Orne. - Eric Mas

10. Le 17 décembre, Orange annonce la mise en service de la téléphonie 5G sur Alençon.

Après Rouen et Le Havre en Seine-Maritime, Caen dans le Calvados, Cherbourg et Granville dans la Manche, la téléphonie mobile 5G arrive dans l'Orne. Le lancement par l'opérateur Orange a eu lieu vendredi 17 décembre. Trois antennes permettent la couverture d'Alençon et de Saint-Germain-du-Corbéis, Arçonnay, Champfleur et Béthon, soit 33 000 habitants.

Depuis vendredi 17 décembre, la téléphonie mobile 5G est opérationnelle sur l'agglomération d'Alençon : centre-ville, mais également quelques communes environnantes. - Eric Mas