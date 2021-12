Orne. La 5G d'Orange à la conquête de l'agglomération d'Alençon

Après Rouen et Le Havre en Seine-Maritime, Caen dans le Calvados, Cherbourg et Granville dans la Manche, la téléphonie mobile 5G arrive dans l'Orne. Le lancement par l'opérateur Orange a eu lieu vendredi 17 décembre. Trois antennes permettent la couverture d'Alençon et de Saint-Germain-du-Corbéis, Arçonnay, Champfleur et Béthon, soit 33 000 habitants.

Libérer de la place

"Depuis 11 ans, Orange a le meilleur réseau mobile en France, et on anticipe l'avenir", explique Marc Maouche, délégué régional d'Orange en Normandie. Sans rien faire, l'avenir était synonyme d'embouteillage d'ici un an : "Même après les grosses périodes de télétravail, les habitudes ont changé et le trafic a augmenté de + 40 % sur les mobiles", confirme le délégué régional. Orange compte sur une migration d'abonnés vers la 5G, pour faire de la place à ceux qui resteront sur la 4G. "On implante d'abord la 5G dans les villes et les zones touristiques, puis ce sera au tour des campagnes", annonce Marc Maouche. La 5G, plus rapide, avec davantage de débit et la possibilité de nouveaux usages, pourrait en attirer plus d'un : le grand public qui pourra bénéficier de débits plus importants permettant notamment la télémédecine, les gamers et l'industrie avec la voiture connectée. Si beaucoup des téléphones déjà en service sont compatibles 5G, la seule obligation est de souscrire un nouvel abonnement.

Ecoutez ici Marc Maouche: Impossible de lire le son.

La 5G, bonne pour la planète

Marc Maouche coupe court aux allégations : "Non la 5G n'est pas plus polluante, au contraire : une antenne 5G consomme jusqu'à dix fois moins, car en 4G la puissance est toujours maximale, alors qu'en 5G si personne n'est connecté à un relais, il se met en veille automatiquement et il monte en puissance en fonction du nombre d‘usagers connectés." Si pour passer à la 5G, vous devez changer de smartphone, "on les récupère. Soit la matière première est recyclée - ça se fait en Normandie, à Fécamp - soit on leur donne une deuxième vie, pour les usagers d'Afrique, où Orange est opérateur dans vingt pays." Alors même que la 5G se développe, la 6G se prépare déjà. Au programme : du très, très haut débit avec une portée très limitée, ce qui réservera son implantation aux zones industrielles, grosses administrations ou sites médicaux.

Malgré la 5G, le déploiement de la 4G se poursuit en zones rurales de l'Orne où Orange vient d'implanter 22 nouveaux relais. Neuf autres sont en cours.