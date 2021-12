Divertissement. Le podcast, nouvel incontournable des séries TV

Dans "And Just Like That", Carrie Bradshaw, jouée Sarah Jessica Parker, co-anime le podcast "XYandMe", qui aborde des sujets sur la vie sexuelle.

Des podcasts même au cœur

des séries

Dans les années 1990, Carrie Bradshaw écrivait une chronique hebdomadaire, "Sex and the City", pour le New York Star. Désormais en 2021, le personnage incarné par Sarah Jessica Parker a délaissé la presse écrite et le clavier de son Mac pour le micro d'un podcast dans "And Just Like That", la suite de la série culte de HBO. Le phénomène podcast a explosé depuis 2019. Ce nouveau format audio s'inscrit désormais au sein même des séries.

Si Hollywood s'est appuyé sur des podcasts pour les adapter en séries comme "Homecoming" sur Prime Video ou encore "Dirty John" sur Netflix, le produit en lui-même fait à présent partie intégrante de l'intrigue. Preuve en est avec la suite des aventures de Carrie Bradshaw sur HBO Max où la journaliste entre dans ce nouveau monde avec ses nouveaux codes.

Séduire la nouvelle génération

La télévision a décidément choisi d'actualiser les intrigues de ses séries pour séduire la nouvelle génération, friande de podcasts. Dans la série "Chucky" sur Syfy, l'un des personnages principaux, un lycéen, anime un podcast sur les séries de meurtres qui surviennent dans leur ville. Fini "Glee" avec ses lycéens qui chantent dans un micro pour défendre des causes. Médias, personnalités et anonymes sans oublier les sites de streaming comme Netflix ont adopté ce nouveau format à la popularité grandissante. L'univers des podcasts a donné de l'inspiration au monde de la télévision qui continue de développer des séries inspirées de podcasts et sous forme de podcasts.