Cherbourg. Ce grand-père joue le père Noël devant ses petits-enfants

Le père Noël va-t-il s'inviter chez vous le soir du Réveillon ? A Cherbourg, dans le magasin de déguisements "Les fous du Roy", situé au 20 Rue de l'Ancien Quai, Florence Kwiatek propose une trentaine de costumes de père Noël à la location, pour les professionnels, les entreprises, les particuliers… "Il y a deux grands modèles : le père Noël français, et le père Noël américain. Le premier, c'est celui qu'on voit dans les contes anciens, avec le long manteau, ce qu'on appelle la houppelande, avec la capeline et la capuche. Et puis vous avez le deuxième modèle, qui est le modèle américain, et pour cause il a été créé par Coca-Cola, pour générer ses publicités, qui se compose d'un pantalon plus court, d'une veste courte, d'un gros ceinturon noir et d'un bonnet", explique-t-elle. Parmi ses fidèles clients, il y a Daniel, qui enfile depuis sept ans sa longue barbe et sa hotte, devant ses trois petits-enfants…. Il est venu récupérer le tout jeudi 23 décembre. "Trouver l'ébahissement des enfants devant le père Noël, c'est le meilleur moment", partage-t-il. "On fait le repas en famille, et puis on avise un petit peu en fonction de l'état de fatigue des enfants, et de leur impatience. Donc en général vers 23 h 23 h 30 le soir [du Réveillon], le Père Noël se prépare gentiment, fait la distribution des cadeaux... En essayant de ne pas parler, car j'ai une voix assez typique. Une année, mon petit-fils [de 12 ans aujourd'hui], avait reconnu la pointe de mes chaussures, donc il faut être extrêmement vigilant sur tout", conseille-t-il. Il existe aussi l'uniforme de Mère Noël, pour Mesdames. Les retardataires ont encore jusqu'à ce vendredi 24 au soir, 18 h, pour trouver leur bonheur en magasin. "Mieux vaut m'appeler un peu avant pour réserver un créneau", précise la commerçante. Et il y a le choix, son enseigne compte plus 6 000 costumes, une vraie caverne d'Ali Baba.

