Seine-Maritime. Après Noël, période chargée dans les magasins d'occasion

Un cadeau en double ou qui ne plaît pas forcément ? Après Noël, il y a parfois des déceptions pour certains qui se tournent alors vers la revente.

Une pratique devenue courante

Si les sites de vente en ligne ont pris beaucoup d'importance, c'est aussi la ruée dans les magasins d'occasion. "Avant les fêtes, on vend beaucoup parce que les gens achètent leurs cadeaux, explique Brice Boucher, responsable des deux magasins Cash express à Rouen. Après les fêtes, ils vont revendre les produits remplacés par des nouveaux, reçus en double, c'est très courant."

Ce pic d'activité se voit ainsi jusqu'après les fêtes et même tout au long du mois de janvier, "ce que ne voient pas forcément les autres commerçants", souligne Brice Boucher. Une période très importante pour le magasin avec le mois de décembre.

Brice Boucher Impossible de lire le son.

Pour les clients, en se tournant vers les magasins d'achat et de vente d'occasion, il s'agit d'obtenir facilement de l'argent pour se racheter ensuite quelque chose ou non. "Nous essayons d'être toujours le plus justes pour le client sur le prix proposé afin qu'il ne soit pas trop bas ni trop haut pour ne pas pénaliser la revente du produit", poursuit Brice Boucher.

Brice Boucher Impossible de lire le son.

Le responsable voit de nombreux clients se plaindre de la revente sur des sites en ligne spécialisés dans les petites annonces : "Le Bon Coin c'est vite compliqué, il faut répondre aux messages, répondre aux offres, parfois négocier le prix. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent en magasin et qui sont rassurées puisqu'elles vont vendre tout de suite."