[Portrait] Seine-Maritime. Moufid Taleb veut faire de sa passion de l'exploration son métier

Moufid Taleb a "toujours voulu fuir la routine" et se dit "en quête de sensations". Autant dire que ce n'est pas son métier actuel de développeur web qui déchaîne le plus la passion de ce sportif de 28 ans : "Je sais qu'il y a bien pire comme métier, mais ce n'est pas là où je m'épanouis." Arrivé dans l'agglomération rouennaise à 8 ans, Moufid Taleb a suivi un parcours scolaire plutôt banal, enchaînant bac scientifique puis études en informatique, jusqu'à être rattrapé par son envie d'ailleurs et sa curiosité naturelle : "Ce n'est pas une qualité originale, mais je pense que ça y fait", souligne-t-il.

Découverte à travers les livres

Le jeune homme est venu progressivement vers l'exploration. C'est au fil du temps, en voyageant dès qu'il le pouvait avec sa compagne, qu'ils partent ensemble découvrir des régions méconnues. Direction le Svalbard, un archipel situé dans l'océan Arctique, entre la Norvège et le Groenland. "Ça me tenait à cœur", confie Moufid Taleb, qui s'est pris de passion pour l'exploration à travers des romans, dont l'aventure se déroulait dans cette région polaire. "Ça m'a tellement fasciné !" Il parcourt ensuite de nombreux récits d'aventuriers qui se sont rendus sur place. "J'ai du mal à simplement concevoir ces aventures en les lisant, j'ai eu besoin de les vivre à mon tour, poursuit Moufid Taleb. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche de devenir explorateur ? La réponse n'était pas grand-chose, mais il fallait beaucoup bosser."

D'ici deux ans, Moufid Taleb ambitionne ainsi de ne vivre que de ses explorations. "Je me suis donné un objectif, c'est de traverser le Groenland en solitaire et sans assistance", raconte Moufid Taleb qui a vu ses proches être "assez abasourdis" par l'annonce de cette aventure. "Je le comprends !" Pour autant, il ne part pas sans préparation, physique notamment, mais aussi technique sur l'équipement qu'il emmènera. Son expédition est prévue début avril, au Groenland, pour une durée de 35 jours sur 600 km, elle a d'ailleurs été retardée d'un an en raison de la crise sanitaire. D'ici là, pour poursuivre sa préparation, Moufid Taleb va parcourir l'Hardangervidda en Norvège, un plateau d'altitude, à partir du 22 janvier.

Afin de le soutenir pour son départ au Groenland, Moufid Taleb a lancé un financement participatif. Le but : compléter son budget total estimé à plus de 25 000 euros. Il souhaite ainsi recueillir 3 000 euros via la plateforme HelloAsso.

S'il s'agit, pour lui, "d'un point de vue personnel, de découvrir une région magnifique qui [l]e fascine", Moufid Taleb entend partager son expérience. L'occasion de sensibiliser le public au changement climatique qui touche particulièrement le Groenland, à travers livre, documentaire ou encore conférence après son retour.

Pratique. Ses aventures sont à suivre sur son site moufidtaleb.com