Seine-Maritime. Prison ferme après une agression lors d'une vente entre particuliers

Le vendredi 26 novembre 2021, la victime se présente au commissariat de Saint-Étienne-du-Rouvray pour y déposer plainte pour vol. La veille du délit, elle avait convenu d'un rendez-vous avec l'acheteur de sa montre connectée par le biais du site Leboncoin. La rencontre se passe mal, l'homme veut faire l'affaire dans la voiture de la victime, qui refuse. La transaction se fera donc à l'extérieur, dans le hall d'un immeuble voisin.

Il la menace avec un couteau

Soudain le prévenu brandit un couteau sous la gorge de la victime, lui demande sa montre et son téléphone portable, tout en fouillant dans son sac, à la recherche d'argent. Les cris de la victime font reculer le mis en cause qui finit par s'enfuir. Paniquée, la plaignante repart et se réfugie chez une amie, terrorisée à l'idée de rentrer seule chez elle. Au commissariat, les policiers lui présentent des photos d'individus connus pour ce genre de délit, et elle reconnaît formellement son agresseur sur l'une d'entre elles.

Lors de l'audience, mardi 21 décembre, elle affirme que la voix et le visage de l'homme sont bien ceux de son agresseur. Celui-ci nie totalement et évoque une erreur due au stress de la victime : "Je n'étais pas là à ce moment-là", dit-il. Mais le bornage de son téléphone portable indique bien sa présence sur les lieux. La plaignante obtiendra dix jours d'interruption temporaire de travail au vu du traumatisme qu'elle a subi, et qui continue de la perturber psychologiquement dans son quotidien.

Pour la partie civile, il s'agit "d'un traumatisme dévastateur", tandis que le procureur de la République dénonce "un entêtement inutile à nier les faits". La défense insiste sur "le doute qui doit profiter au prévenu". Le tribunal a condamné Karim Zerouali, 19 ans, à deux ans de prison ferme, dont un an avec sursis, assortis d'un sursis probatoire de deux ans.